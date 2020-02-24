Азар пропустит остаток сезона, если перенесёт операцию
В мадридском «Реале» обсуждают стратегию лечения травмированного нападающего команды Эдена Азара, сообщает AS.
По данным источника, если футболисту придётся перенести операцию, то он пропустит не менее трёх месяцев и не сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне. При консервативном лечении форвард может вернуться в строй через 2-2,5 месяца.
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
В нынешнем сезоне на счету бельгийца 10 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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