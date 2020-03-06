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Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо был освобождён из-под ареста в Парагвае.

5 марта парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.

«Роналдиньо показал представителям полиции свой бразильский паспорт и своё бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать. Роналдиньо и его брат имеют все права и свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — приводит Globoesporte слова адвоката бывшего футболиста.

Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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