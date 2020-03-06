«Обнимаю, чемпион». Марадона поддержал Роналдиньо после его ареста в Парагвае

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду «Химнасия и Эсгрима», поддержал экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо. Бывшего нападающего «Барселоны» задержали в Парагвае.
«Держись, дорогой друг! Правда всегда побеждает. Обнимаю, чемпион!» — написал Марадона в своем «инстаграме». Аргентинец также опубликовал совместное фото с бразильцем.
Ранее стало известно, что парагвайский прокурор выписал ордер на арест Роналдиньо, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Оба бразильца остались в номере под наблюдением стражей правопорядка.
Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. По словам министра внутренних дел, прокурор должен завершить процедуру ареста экс-игрока.
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