Винисиус объяснил, почему Пике назвал его сумасшедшим

Бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус объяснил своё поведение в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0).

Напомним, в одном из моментов Жуниор упал в штрафной площади каталонского клуба, после чего защитник каталонцев Жерар Пике высказал игроку своё недовольство.

«Я подумал, что он наступил мне на ногу. Потом увидел повторы и понял, что это был не он, а Артур. Поэтому у Пике и возник вопрос, не сошел ли я с ума. Всегда полезно уметь объяснить то, что происходит на поле. Ничего необычного. Это нормально в футболе. Это «класико» — атмосфера раскалена, все хотят победить», — приводит A Bola слова Винисиуса.

В этом матче бразильцу удалось забить гол.



«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад» 7 марта.