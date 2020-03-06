Названы претенденты на приз игроку месяца в АПЛ. В списке нет никого из «Ливерпуля» и «МС»
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала имена футболистов, претендующих на приз лучшем игроку месяца в чемпионате по итогам февраля.
Среди номинантов на награду не оказалось ни одного представителя «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые в настоящее время занимают соответственно первое и второе места в турнирной таблице первенства.
Список претендентов на приз выглядит следующим образом: Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ник Поуп («Бёрнли»).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Расписание матчей чемпионата Англии сезона-2019/2020
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