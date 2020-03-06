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Греческая Суперлига наказала ПАОК и «Ксанти» из-за общего владельца — россиянина Саввиди

Греческая Суперлига наказала ПАОК и «Ксанти» из-за общего владельца — россиянина Саввиди
Футбол / Прочие турниры 0

Руководство греческой Суперлиги приняло решение наказать ПАОК и «Ксанти» лишеним очков. Расследование выявило, что оба клуба получают финансовую помощь от одного человека — российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает Blic.

С ПАОК сняли 7 очков, с «Ксанти» — 12. Из-за наказания ПАОК вряд ли сможет навязать «Олимпиакосу» борьбу за первое место, поскольку красно-белые теперь опережают клуб Саввиди на 14 очков. Лишение очков переместило «Ксанти» с девятого места на 12-е.

Решение Суперлиги поможет АЕКу, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Теперь команда из Афин, занимающая третье место в турнирной таблице, отстаёт от ПАОК всего на 1 очко.

Напомним, в прошлом сезоне ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции.

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