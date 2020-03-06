Гвардиола: Бруну Фернандеш — выдающийся игрок, поэтому «МЮ» и купил его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» дал характеристику хавбеку Бруну Фернандешу.
«Что я думаю о Бруну Фернандеше, мой ли это тип игрока? Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите «ваш тип игрока». Креативный, атакующий, забивной хавбек? Защитников я тоже люблю. И тех, кто хорошо играет головой.
Не особо верю, когда говорят, что какой-то игрок идеально подходит какой-либо команде или тренеру. Думаю, Фернандеш — выдающийся игрок. Конечно, это так. Именно поэтому «Манчестер Юнайтед» купил его, – приводит слова Гвардиолы Hayters TV.
Фернандеш перешёл в клуб из Манчестера во время зимнего трансферного окна из «Спортинга». По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.
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