Итальянские клубы могут потерять более € 28 млн из-за коронавируса

Клубы Серии А в марте потеряют около € 28,6 млн, если матчи продолжат проводить без зрителей, согласно исследованию Calcio e Finanza.
В марте 32 встречи могут провести при закрытых трибунах. Больше всего от проведения матчей без зрителей пострадает «Ювентус», который лишится € 12,3 млн выручки с продажи билетов. Серьёзные финансовые потери также понесут «Милан» (€ 3,4 млн) и «Интер» (€ 2,7 млн). «Рома» может не досчитаться € 2,4 млн.
€ 20,6 млн потерь приходятся на игры Серии А, ещё € 7,9 млн— на еврокубковые встречи. Сообщается, что матчи, которые, как ожидается, пройдут без зрителей, могло посетить около 867 тыс. человек. Из них 121 тыс. зрителей посмотрели бы вживую матчи «Ювентуса».
В Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тысяч человек, 148 человек скончались, 414 выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.
- 7 марта 2020
-
00:17
-
00:02
-
00:02
- 6 марта 2020
-
23:44
-
23:37
-
23:20
-
23:04
-
22:41
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:37
-
21:34
-
21:14
-
21:11
-
20:59
-
20:44
-
20:30
-
20:18
-
20:06
-
19:52
-
19:41
-
19:33
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:02
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
18:10
-
17:56
-
17:44
-
17:36
-
17:24