Итальянские клубы могут потерять более € 28 млн из-за коронавируса

Клубы Серии А в марте потеряют около € 28,6 млн, если матчи продолжат проводить без зрителей, согласно исследованию Calcio e Finanza.

В марте 32 встречи могут провести при закрытых трибунах. Больше всего от проведения матчей без зрителей пострадает «Ювентус», который лишится € 12,3 млн выручки с продажи билетов. Серьёзные финансовые потери также понесут «Милан» (€ 3,4 млн) и «Интер» (€ 2,7 млн). «Рома» может не досчитаться € 2,4 млн.

€ 20,6 млн потерь приходятся на игры Серии А, ещё € 7,9 млн— на еврокубковые встречи. Сообщается, что матчи, которые, как ожидается, пройдут без зрителей, могло посетить около 867 тыс. человек. Из них 121 тыс. зрителей посмотрели бы вживую матчи «Ювентуса».

В Италии коронавирусом заболели уже более 3,8 тысяч человек, 148 человек скончались, 414 выздоровели. Это страна с наибольшим числом заболевших в Европе.