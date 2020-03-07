Форвард «Марселя» Бенедетто поранил ухо и продолжил игру в шапочке для плавания

Нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто получил рассечение уха в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (2:0, идет второй тайм).



В начале первого тайма форварду пришлось покинуть поле после повреждения. Бенедетто вернулся в игру, надев плавательную шапочку на голов и тем самым прикрыв рану.

В матче прошлого тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Марсель», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Бенедетто оформил хет-трик.

29-летний аргентинец в этом сезоне провёл за марсельскую команду 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал два ассиста. Бенедетто перешел в «Марсель» летом 2019 года из «Боки Хуниорс» за € 14 млн.



«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Андре Виллаш-Боаша 55 очков.