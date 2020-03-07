«Интер» уже контактировал с «Лацио» по Милинковичу-Савичу, контракт могут подписать летом

Миланский «Интер» летом может подписать контракт с сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.
Миланцы уже контактировали с «Лацио» по вопросу трансфера игрока, в заключении сделки могут помочь хорошие отношения между Милинковичем-Савичем и генеральным директором «Интера» Беппе Мароттой, сообщает Calciomercato.com.
«Интер» может включить в сделку своих игроков. Ранее сообщалось, что в подписании сербского полузащитника заинтересованы английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, в римский клуб он перешёл из бельгийского «Гента». В составе римского клуба он выиграл Кубок Италии 2019 года и Суперкубок Италии 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии он провёл за «Лацио» 25 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
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