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«Ливерпуль» — «Борнмут»: составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Борнмут»: составы команд на матч 29-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Борнмута» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

«Борнмут»: Ремсдейл, Смит, Аке, С. Кук, Стейси, Биллинг, Лерма, Л. Кук, Станислас, Уилсон, Фрейзер.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.

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