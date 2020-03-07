«Ливерпуль» — «Борнмут»: составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Борнмута» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.



«Борнмут»: Ремсдейл, Смит, Аке, С. Кук, Стейси, Биллинг, Лерма, Л. Кук, Станислас, Уилсон, Фрейзер.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.