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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Испания 0

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Барселона» — «Реал Сосьедад». Встреча 27-го тура чемпионата Испании пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.

В первой части сезона «Реал Сосьедад» встречался с «Барселоной» в 17-м туре испанской Примеры. Матч завершился ничьей со счётом 2:2.

«Барселона» набрала 55 очков в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» (43) — на 6-м месте.

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