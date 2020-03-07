«Ливерпуль» — «Борнмут»: Салах сравнял счёт

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Борнмут». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 27-й минуте счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте матча нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнял счёт. Защитник «Борнмута» Джек Симпсон нелепым образом подарил мяч форварду «Ливерпуля» Садио Мане у своей штрафной. В результате Садио отдал пас в чужой штрафной Салаху и Мохамед прицельно пробил в ближний нижний угол ворот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.