Клопп: уверенность приходит и уходит. Её нельзя положить в карман и хранить до конца жизни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после домашнего матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1) высказался об уверенности команды в успехе.



«Знаю, на что способны ребята. Но играю не я, а они. Мы раньше уже говорили, что уверенность — это не то, что получаешь, кладёшь в карман и хранишь до конца своей жизни. Уверенность приходит и уходит.



Ощущение, что всё получается, необходимо. Надо бороться изо всех сил, это всегда важнее всего, но сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо. Мы должны продолжать сражаться, давать всем бой. Это то, что мы сделали сегодня», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.