Новиков: рад, что победили «Тамбов», это важно после неудачи со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Рад, что одержали победу, это важно после неудачи со «Спартаком», это важно и с психологической точки зрения, и с турнирной. «Тамбов» — серьёзный соперник, в последних семи играх они проиграли только один раз. Они уверенно играют в обороне, очень компактно. Нам важно было забить первыми, а дальше мы уверенно довели дело до победы.



Замены по сравнению с прошлым матчем связаны с моими тактическими задумками и схемой соперника. Плюс на некоторых позициях в матче со «Спартаком» мы играли неважно, хотели это исправить.



С Филиппом всё в порядке, он хорошо играл и приносил пользу команде. Его физическое состояние — неоптимальное. Он практически не принимал участия в третьем сборе, поэтому и заменили его до конца матча», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 0:2.