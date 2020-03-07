«Милан» расторг контракт с директором клуба Бобаном

«Милан» на официальном сайте клуба сообщил о прекращении сотрудничества с директором Звонимиром Бобаном, который занимал эту должность с лета 2019 года.

«Милан» благодарит Звонимира за работу в течение последних девяти месяцев и желает ему всего наилучшего в профессиональной карьере. Мы продолжим поддерживать главного тренера Стефано Пиоли и первую команду. С оптимизмом смотрим на оставшиеся матчи в нынешнем сезоне. Амбиции «Милана» по-прежнему заключаются в том, чтобы вернуться на высший уровень европейского футбола», — говорится в сообщении красно-чёрных.

«Милан», набрав в 25 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Календарь матчей чемпионата Италии сезона-2019/2020