Гвардиола: не ожидал, что у «Манчестер Сити» будет такой отрыв от «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне манчестерского дерби прокомментировал отрыв в 15 очков в турнирной таблице от команды «Манчестер Юнайтед».
«Никогда бы не подумал, что между нами за эти три или четыре года появится такой разрыв. Нет сомнений в качестве футбола «Манчестер Юнайтед», уважаю Уле-Гуннара Сульшера. Он представляет клуб исключительным образом. «Юнайтед» работает, чтобы развиваться и становиться ближе к тем, кто их опережает, но «Манчестер Сити» тоже хочет прогрессировать, потому и разрыв такой, какой есть», – приводит слова Пепа Гвардиолы Daily Mail.
Встреча команд в матче 29-го тура английской Премьер-лиги состоится сегодня, 8 марта. Начало матча — в 19:30 мск.
Сульшер: надеемся, что матч с «Манчестер Сити» завершится со счётом 4:3 в нашу пользу
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