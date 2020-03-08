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Ещенко: «принципиальности» по отношению к «Краснодару» у меня нет

Ещенко: «принципиальности» по отношению к «Краснодару» у меня нет
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Краснодар» — хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

Краснодар — не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять", — приводит слова Ещенко официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится завтра, 9 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

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