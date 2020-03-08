FA может наказать Клоппа за демонстративное празднование гола рядом с ассистентом арбитра

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу грозит наказание за празднование гола в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1), сообщает Metro.



Немецкий специалист был крайне недоволен решением главного арбитра встречи Пола Тирни засчитать гол нападающего «Борнмута» Каллума Уилсона, который ранее толкнул защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса. А после того, как форвард Садио Мане забил победный гол мерсисайдцев, операторы запечатлели Клоппа, который размахивал кулаками и что-то кричал в сантиметрах от ассистента главного арбитра Стюарта Бёрта.

Ожидается, что Клопп может быть наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за неподобающее поведение.



«Ливерпуль», набрав 82 очка, продолжает лидировать в АПЛ. «Борнмут» (27) занимает 18-е место и остаётся в зоне вылета.