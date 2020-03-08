Бобан – об увольнении из «Милана»: не знал, что мы находимся в Северной Корее!

Хорват Звонимир Бобан отреагировал на увольнение с поста директора «Милана». Вчера, 7 марта, на официальном сайте клуба сообщили о прекращении сотрудничества с Бобаном, который занимал должность директора с лета 2019 года.
Поводом для увольнения послужило интервью хорвата, в котором он жёстко раскритиковал руководство «Милана» за проведение переговоров с бывшим наставником «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без ведома Бобана.
«Не знал, что мы находимся в Северной Корее!
Моё интервью не вызывает юридических возражений, я дал его после неоднократных запросов о разъяснении внутренней ситуации, которые были проигнорированы руководством.
Сделка с Рангником была закрыта в декабре. Могу пожелать ему всего наилучшего, но в клубе должны были предупредить меня. Я заслуживаю информированности в этой инициативе», – приводит слова Бобана Il Giornale.
- 8 марта 2020
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