Бобан – об увольнении из «Милана»: не знал, что мы находимся в Северной Корее!

Хорват Звонимир Бобан отреагировал на увольнение с поста директора «Милана». Вчера, 7 марта, на официальном сайте клуба сообщили о прекращении сотрудничества с Бобаном, который занимал должность директора с лета 2019 года.

Поводом для увольнения послужило интервью хорвата, в котором он жёстко раскритиковал руководство «Милана» за проведение переговоров с бывшим наставником «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без ведома Бобана.

«Не знал, что мы находимся в Северной Корее!



Моё интервью не вызывает юридических возражений, я дал его после неоднократных запросов о разъяснении внутренней ситуации, которые были проигнорированы руководством.



Сделка с Рангником была закрыта в декабре. Могу пожелать ему всего наилучшего, но в клубе должны были предупредить меня. Я заслуживаю информированности в этой инициативе», – приводит слова Бобана Il Giornale.