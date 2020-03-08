Игнашевич: гоню от себя все мысли о ЦСКА, очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

Бывший футболист сборной России и ЦСКА, главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопросы болельщиков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Хотел бы в будущем возглавить ЦСКА? Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».



Результаты «Торпедо»? С командой всё в порядке. Вы же понимаете, что невозможно всё время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками. Результат матча на Кубок надо пережить. Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре. Все претензии к футболистам бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами и красивой игрой», — написал Игнашевич.