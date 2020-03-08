«Локомотив» вручил цветы резервному арбитру матча с «Ахматом» Анастасии Пустовойтовой

Тренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко преподнёс букет цветов резервному арбитру матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм) Анастасии Пустовойтовой.

«Праздничный букет для Анастасии Пустовойтовой – резервного арбитра матча», — говорится в официальном «твиттере» «железнодорожников».

«Локомотив» мог открыть счёт на 23-й минуте, но гол Гжегожа Крыховяка был отменён после просмотра видеоповтора. На 32-й минуте первый гол в матче забил Антонио Эдер, которому ассистировал Алексей Миранчук.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает встречу арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».