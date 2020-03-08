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«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России в Москве

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.79.

«Локомотив» набрал очки в матче с «Зенитом», но «железнодорожники» играли в оборонительный футбол. «Ахмат» находится недалеко от зоны вылета, и ему очень нужны очки. Не стоит ожидать яркого, открытого футбола.

«Локомотив» — главный фаворит в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. У «Краснодара» много травмированных, ЦСКА — молодая команда, которая не может обыграть «Урал». В «Локомотиве» хороший подбор футболистов, сильно выглядит центр поля — Баринов, Крыховяк, братья Миранчук».

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