«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России в Москве

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.79.
«Локомотив» набрал очки в матче с «Зенитом», но «железнодорожники» играли в оборонительный футбол. «Ахмат» находится недалеко от зоны вылета, и ему очень нужны очки. Не стоит ожидать яркого, открытого футбола.
«Локомотив» — главный фаворит в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. У «Краснодара» много травмированных, ЦСКА — молодая команда, которая не может обыграть «Урал». В «Локомотиве» хороший подбор футболистов, сильно выглядит центр поля — Баринов, Крыховяк, братья Миранчук».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 марта 2020
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 7 марта 2020
-
22:40
-
20:00
-
19:30
-
18:55
-
18:30
-
18:00