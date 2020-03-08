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«Великолепная четвёрка из „Зенита-2“». Радимов поздравил Кокорина и Заболотного с победой

«Великолепная четвёрка из „Зенита-2“». Радимов поздравил Кокорина и Заболотного с победой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил бывших игроков петербургской команды, выступающих в составе «Сочи», с победой в матче с «Уралом» (2:0).

Радимов опубликовал в своём «инстаграме» совместное фото Александра Кокорина, Антона Заболотного, Андрея Мостового и массажиста Сергея Колесникова.

«Великолепная четвёрка, перешедшая из „Зенита-2“ в „Сочи“! Поздравляю с победой над „Уралом“. Дальше больше! Обнял каждого», — написал Радимов.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Урал» на поле вышли Заболотный, Мостовой и Кокорин, который зимой провёл несколько тренировок в составе «Зенита-2». Мостовой стал автором первого гола.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.

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