«Лилль» победил «Лион» в матче Лиги 1
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» победил «Лион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Ему ассистировали судьи на линиях Хишам Закрани и Стефан Люзи.
Единственный гол был забит на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Лоик Реми, которому ассистировал Жонатан Бамба.
«Лилль», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. От зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на одно очко. «Лион» (40) — на 7-м месте.
В следующем туре «Лилль» на выезде встретится с «Брестом». Матч состоится 14 марта. «Лиону» предстоит домашняя игра с «Реймсом» (13 марта).
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