Сарри — о победе над «Интером»: этот «Ювентус» близок к той команде, которую я хочу видеть

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над миланским «Интером» в матче 26-го тура чемпионата Италии (2:0).
«Это очень важная победа, но впереди ещё долгий путь, целых 12 матчей. Тот „Ювентус“, который я видел сегодня, максимально близок к той команде, которую я хочу видеть. В последнее время мы были несколько опустошены, поэтому пришлось выбирать игроков, которые могли гарантировать больше психологических и физических сил. Сама игра поменялась после забитого гола — мы обрели уверенность тогда, когда „Интер“ её потерял», — цитирует Сарри Football Italia.
Также тренер «Юве» высказался о проведении матчей чемпионата страны при пустых трибунах из-за коронавируса.
«Я не знаю, как правильно поступить. Как тренер я должен говорить о футболе и вообще, я всегда с осторожностью отношусь к тем, кто якобы всё обо всём знает. Правильно ли отнимать два часа удовольствия у тех, кто остался на улице? Или риск для здоровья игроков и клубного персонала действительно серьезён? На эти вопросы у меня ответов нет», — сказал Сарри.
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