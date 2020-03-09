«Ливерпуль» может купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах аренды

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может остаться в своей нынешней команде на следующий сезон, несмотря на заинтересованность в нём «Ливерпуля».



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в английском клубе рассматривают вариант, при котором предстоящим летом контракт 24-летнего форварда будет выкуплен, однако сам игрок останется в Германии ещё на один год на правах аренды. Связано это с тем, что атакующие футболисты красных находятся на пике и в случае трансфера Тимо не будет гарантировано место в стартовом составе.



Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 – с пенальти) и 7 результативных передач.

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