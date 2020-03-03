Вернер отписался от «твиттера» «РБ Лейпциг» после шутки о «Ливерпуле»

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от «твиттера» своего клуба. Это совпало с шуточным постом «Лейпцига» после поражения «Ливерпуля» от «Уотфорда» в 28-м туре чемпионата Англии (0:3), прервавшем беспроигрышную серию мерсисайдцев из 44 матчей.

Под постом «Ливерпуля» о поражении «Лейпциг» разместил гифку с изображением Вернера, с недоумением смотрящего на экран смартфона. Ранее СМИ сообщали, что Вернер может перейти в «Ливерпуль» летом 2020 года.

Форвард отписался от аккаунта «Лейпцига» через несколько часов после публикации. При этом Вернер отписался ещё от трёх «твиттеров»: сборной Германии, Out of Context Football и Adidas Football, сообщает Daily Mail.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Тимо Вернер провел за «Лейпциг» 23 матча и забил в них 21 мяч.