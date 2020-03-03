Вернер отписался от «твиттера» «РБ Лейпциг» после шутки о «Ливерпуле»

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от «твиттера» своего клуба. Это совпало с шуточным постом «Лейпцига» после поражения «Ливерпуля» от «Уотфорда» в 28-м туре чемпионата Англии (0:3), прервавшем беспроигрышную серию мерсисайдцев из 44 матчей.
Под постом «Ливерпуля» о поражении «Лейпциг» разместил гифку с изображением Вернера, с недоумением смотрящего на экран смартфона. Ранее СМИ сообщали, что Вернер может перейти в «Ливерпуль» летом 2020 года.
Форвард отписался от аккаунта «Лейпцига» через несколько часов после публикации. При этом Вернер отписался ещё от трёх «твиттеров»: сборной Германии, Out of Context Football и Adidas Football, сообщает Daily Mail.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Тимо Вернер провел за «Лейпциг» 23 матча и забил в них 21 мяч.
- 3 марта 2020
-
02:40
-
02:21
-
01:59
-
01:26
-
00:56
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:01
- 2 марта 2020
-
23:40
-
23:24
-
23:16
-
22:54
-
22:44
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
21:47
-
21:38
-
21:27
-
21:22
-
21:09
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:52
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:57