Хавбек «Арсенала» Торрейра пропустит минимум 2 месяца

Стали известны сроки восстановления полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры, получившего травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0).



24-летний уругваец получил травму в первом тайме, оказавшись на газоне после подката защитника Джеймса Болтона. При этом главный арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках. По итогам медицинского обследования Лукасу был диагностирован перелом лодыжки.



Как сообщает пресс-служба «Арсенала», сроки восстановления Торрейры после травмы займут от 8 до 10 недель.



Торрейра перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2018 года. Лондонский клуб заплатил за него «Сампдории» € 30 млн. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Лукас провёл за «канониров» 24 матча и забил 1 мяч.

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