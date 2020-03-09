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Защитник ЦСКА Карпов получил первую красную карточку в карьере

Защитник ЦСКА Карпов получил первую красную карточку в карьере
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов был удалён с поля на 51-й минуте выездного матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Карпов получил красную карточку за фол против хавбека жёлто-синих Ивелина Попова в штрафной площади. Для 17-летнего футболиста это удаление стало первым в профессиональной карьере.

После ухода Карпова с поля «армейцы» остались вдевятером. В первом тайме красную карточку получил полузащитник Ильзат Ахметов.

Встреча сейчас проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». К 62-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (35) — пятое.

Хавбек ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере
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