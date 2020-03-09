Хавбек ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён с поля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. К 30-й минуте матча счёт 0:1.
На 20-й минуте 22-летний хавбек нарушил правила на нападающем хозяев Эльдоре Шомуродове. Эта красная карточка стала для Ильзата первой в профессиональной карьере.
«Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. Ранее он на протяжении четырёх лет защищал цвета казанского «Рубина».
«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.
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