Хавбек ЦСКА Ахметов получил первую красную карточку в карьере

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён с поля в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. К 30-й минуте матча счёт 0:1.



На 20-й минуте 22-летний хавбек нарушил правила на нападающем хозяев Эльдоре Шомуродове. Эта красная карточка стала для Ильзата первой в профессиональной карьере.



«Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.



Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. Ранее он на протяжении четырёх лет защищал цвета казанского «Рубина».



«Ростов», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (46), «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 38). ЦСКА располагается строчкой ниже, уступая ростовчанам по дополнительным показателям.

Мамаев забил в первой игре, «армейцы» остались вдевятером. «Ростов» — ЦСКА, LIVE! Какой же роскошный матч в Ростове-на-Дону!