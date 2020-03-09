Овчинников: хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же эпизоды

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после выездного матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион. Атмосфера была очень футбольная, игра соответствовала. Для нас результат неутешительный, но хочу поблагодарить ребят. Даже вдевятером могли спасти матч. По игре что-то говорить трудно, в меньшинстве оборонялись, почти не созидали. Наш штатный пенальтист — Влашич, но его уже не было на поле. Поэтому игроки решали, кому бить пенальти. Чалов был свежий, только вышел. Пенальти — это своеобразная лотерея. Не могу не отметить хорошую игру Песьякова, удар был хороший, но вратарь сыграл на уровне. Чем объяснить психологические проблемы у команды? Я понял вас призыв — пойти учиться на психолога, я попробую.

Я на тему возвращения в сборную с Игорем Акинфеевым не разговариваю. Он сам принимает решения, это к Станиславу Саламовичу. Надо сейчас остыть, посмотреть моменты, а дальше руководство решит, будем ли мы подавать апелляцию по красным карточкам. Хотелось бы, чтобы наши арбитры одинаково трактовали одни и те же эпизоды. В прошлом туре пенальти, но без красной. В случае с нами всё вместе, потом на Сигурдссоне снова пенальти, но без красной. Очень сложно. Это не оценка уровня арбитров, а трактовка правил.

Если бы не восстановились после «Спартака», то вдевятером не имели бы шансов. Им было сложно, но проявили характер. На сборах был заложен хороший фундамент, который позволил до конца бороться за результат», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.