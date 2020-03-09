«Интер» отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса
Руководство миланского «Интера» приняло решение отказаться от дальнейших выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Данное решение принято в связи с обеспокоенностью за здоровье футболистов, многие из которых являются несовершеннолетними.
11 марта «Интер» должен был сыграть на своём поле с французским «Ренном», но теперь миланскому клубу будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
Основная команда «Интера» продолжает выступления в еврокубках. В 1/8 финала Лиги Европы итальянцы встретятся с испанским «Хетафе». Первый матч пройдёт 12 марта в Италии. Ответная встреча состоится в Испании 19 марта.
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