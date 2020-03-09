«Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса

«Ливерпуль» может столкнуться с проблемами при праздновании потенциального завоевания титула чемпиона Англии.



Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.



Также вполне вероятно, что «Ливерпуль» наряду с остальными английскими командами будет вынужден проводить ближайшие матчи без зрителей. В клубе опасаются, что первое за 30 лет чемпионство будет завоёвано при пустых трибунах.



«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 турах, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков. Чтобы гарантировать себе титул, красным нужно набрать ещё 6 очков.

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