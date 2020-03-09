Джикия: VAR вообще не смотрят на «Спартаке», система не работает, не подключена к розетке

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Не получилось забить, а «Краснодар» своим шансом воспользовался. Обидное поражение. После таких матчей, как с ЦСКА, бывает небольшой спад, но не скажу, что мы провалили игру. И в первом, и во втором таймах были подходы, моменты.

Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определённые моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.

В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос

Все трактуют одинаковые моменты по-разному. Надо надеяться на то, чтобы на нашей стороне хоть что-то было. Можно до утра об этом разговаривать. Сегодня я задал Ходыреву вопрос насчёт пенальти, он отвечает: «Этот судья посчитал, что пенальти, но, если посмотреть повтор, то кто-то из вас посчитает, что пенальти не надо было давать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.