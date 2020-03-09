Гладилин: перестроения Тедеско были неудачными. Мусаев его переиграл

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Счёт по игре. В принципе она была равной, но «Краснодар» больше хотел, и удача ему улыбнулась. Ошибок больше допустил «Спартак». Первый тайм был равным, даже с преимуществом «Спартака». Были моменты, где они могли реализовать его. Забей первыми красно-белые, может быть, по-другому бы шла игра. А во втором тайме «Краснодар» собрался и сыграл более мобильно, строго и нашёл свой шанс в виде пенальти. Так что игра равна, но желания было больше у «Краснодара», хотя и состав у них был неполноценным. Но они проявили себя, и я считаю, что Мусаев переиграл Тедеско.



Сейчас «Спартак» уже понимает, что в чемпионате лучшим вариантом будет шестое место. Их цель — это Кубок. Это их единственный путь, тем более после поражения от «Краснодара». Если бы выиграли, то теоретические шансы были бы попасть в пятёрку. Шестое — десятое место особого удовольствия не принесёт такой команде, как «Спартак».



Было ли ощущение, что «Спартак» выдохся после Кубка? Нет, двигались они прилично. Не было такого, чтобы кто-то явно выпадал в плане функциональной подготовки. Просто в составе были некоторые перестроения, и игра поломалась. И в обороне Ещенко вышел, и Зобнина начали дёргать, и не с первых минут играл Соболев. Тедеско ищет варианты, учитывая, что в чемпионате уже нет шансов попасть в пятёрку. Он отошёл от игры, которая была в трёх победных матчах. Где-то что-то не пошло, и перестроения, которые он сделал, были неудачными. Молодой тренер ищет варианты, это не назвать ошибкой. Тедеско понимает, что главная цель — Кубок.



Что касается Кутепова, то у него эта проблема всегда была: он не может отбирать мяч. Он всегда на прямых ногах идёт в отбор, ногу ставит, и отсюда все эти ошибки. В каждом матче такие есть. Это его болячка. Так что пенальти — это не случайность. В штрафной площади нельзя атаковать игрока так опрометчиво! Для опытного игрока это грубая ошибка. Ему надо разбираться в себе.



Нужно ли искать замену Кутепову? Тут всё от него зависит. Конечно, нельзя в центральной зоне допускать такие ошибки. Он всё-таки играл на чемпионате мира, проявил себя, опыт у него должен быть. А он никак не может искоренить эти ошибки, они всплывают эпизодически.



Не мешает ли Соболеву тот факт, что он ещё не забил за «Спартак» в РПЛ? Таких игроков прорывает, а дальше идёт игра. Они зависимы. Их надо правильно использовать, и под них надо выстраивать игру, потому что они своеобразны. Но то, что он нужен команде, — это однозначно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.