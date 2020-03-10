Сигурдссон: горжусь ребятами, ЦСКА мог спасти матч вдевятером

20-летний исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон подвёл итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).

«Первое впечатление от матча – мы расстроены. Команда билась до конца, имея на двух игроков меньше, и всё равно имела шансы сравнять счёт, но нам не повезло. Мы сильно разочарованы. В моменте с моим голом при выходе один на один было довольно тяжело продвигаться к воротам на дриблинге, в ростовском газоне много песка и я не мог убежать на предельной скорости. Забивать за такой клуб как ЦСКА, это что-то особенное и я хочу делать это каждую неделю. Я с нетерпением жду игры с «Уфой». Сегодня мы показали характер и были близки к тому, чтобы спасти матч. Мы могли это сделать. Горжусь ребятами, всей командой. Этот характер мы заберём с собой на следующий матч.

Удаление Ахметова? Мне сложно сказать, я был далеко от эпизода. Конечно, Ильзат старался выиграть тот мяч. Мне не удалось увидеть момент, но мы должны верить судье. По моменту со вторым удалением, судья пошёл просматривать тот момент с помощью VAR, возможно, он посмотрел его раз 20. Арбитры тоже выполняют свою работу. Эти решения тяжело принять, остаётся только доверять. Надеюсь, у него были основания для этих решений.

Как перестроились при игре 9 на 11? Мы отскочили назад, потому что играть в открытый футбол при таких составах очень тяжело. Мы выбрали расстановку 4-4-0 и даже при ней у нас были возможности сравнять счёт, что говорит о нашем классе и характере.

Удивлены таким качеством газона на Юге России? Да, очень удивлён. Думал, что поле сегодня будет безупречным. Но оно не было таковым, поле было очень плохим. Впрочем, жаловаться тут не на что, для «Ростова» поле было плохим настолько же», — сказал Сигурдссон в интервью CSKA TV.

В текущем сезоне за ЦСКА Сигурдссон принял участие в 22 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.