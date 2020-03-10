«Не чувствуете себя как дерьмо?» Маркизио осудил нарушителей карантина

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио выступил с обращением к людям, нарушающим рекомендации в условиях распространения коронавируса COVID-19.



Экс-футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию человека в медицинской маске и экипировке и сопроводил её эмоциональным сообщением.



«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» — написал Маркизио.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4 тыс. человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.