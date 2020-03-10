Кокорин и ещё два игрока «Сочи» попали в сборную 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
Сайт WhoScored опубликовал свою версию символической сборной 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Голкипер: Маринато Гильерме («Локомотив»).
Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Никита Чернов («Крылья Советов»), Миха Мевля («Сочи»), Александр Зуев («Рубин»).
Полузащитники: Александр Кокорин («Сочи»), Ивелин Попов («Ростов»), Денис Попович («Крылья Советов»), Кирилл Заика («Сочи»).
Нападающие: Алексей Миранчук («Локомотив»), Джордже Деспотович («Оренбург»).
После 21 тура турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», набравший 47 очков. Второе место занимает «Краснодар» (41), третье — «Ростов» (38). В первую пятёрку входят также «Локомотив» (38) и ЦСКА (35).
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020.
Символическая сборная 21-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Три игрока «Краснодара», по два из «Локомотива» и «Оренбурга». Валерий Газзаев определил лучших в 21-м туре РПЛ.
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