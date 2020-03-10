Кокорин: была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился воспоминаниями о времени в «Динамо», за которое он выступал с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 год.
«Кураньи в «Динамо» ездил непонятно на чём. Он купил себе старого пятого «икса». Выглядит нормально, но там год второй-третий. В него садишься, а там как помойка. Реально разваленный. К нему подходят и говорят: «Кевин, слушай, у тебя там пишется зарплата, ты первый в России, такая звезда и ездишь на «иксе». Его настолько задушили, что он говорит: «В моменте расстроился, хотел плюнуть на всех и купить «Феррари». Но потом остановился. Купил спокойную машину, а «икса» за копейки отдал менеджеру «Динамо».
У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: «Приди с девушкой, докажи всем». А он всё время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 10 марта 2020
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