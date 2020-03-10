«Чертаново» обыграло «Краснодар-2» и сократило отставание от первого места до двух очков

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Чертаново». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
Автором первого гола стал нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели, отправивший мяч в ворота хозяев на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Дмитрий Редькович. На 73-й минуте форвард «Краснодара-2» Герман Онугха сократил разницу в счёте.
«Чертаново», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание от «Ротора», который идёт первым, составляет всего два очка. «Краснодар-2» (28) занимает 13-е место.
В 27-м туре «Чертаново» на домашнем стадионе сыграет с «Мордовией», а «Краснодар-2» в гостях встретится с «Томью». Оба матча состоятся 15 марта.
- 10 марта 2020
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