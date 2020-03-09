10 известных футболистов, которые сейчас играют в ФНЛ

Ещё не так давно все они успешно выступали в РПЛ.

Павел Яковлев, 28 лет («Факел»)

Воспитанник «Спартака» провёл в родном клубе семь лет. За это время Павел принял участие в 91 матче красно-белых, а также четыре раза отправлялся в аренду – трижды в «Крылья Советов» и один раз в «Мордовию». Летом 2016 года Яковлев перешёл в «Анжи», а вскоре в очередной раз вернулся в Самару. В межсезонье-2019 полузащитника подписал «Факел», который сейчас занимает последнее место в ФНЛ. В июне 2020 года у хавбека истекает контракт, так что летом вингер, скорее всего, снова сменит клуб.

Александр Сапета, 30 лет («Нижний Новгород»)

Фото: rotor-vlg.com

В «Ростове» Валерий Карпин и так не баловал Сапету регулярным игровым временем, а после прихода в команду Гулиева, Юсупова и Салетроса судьба полузащитника стала окончательно ясна. Летом 2018 года он покинул клуб, а в сентябре того же года хавбека подписал «Нижний Новгород», за который он выступает до сих пор. В клубе из ФНЛ в нынешнем сезоне Сапета получил капитанскую повязку и лишь шесть раз не попал стартовый состав команды.

Али Гаджибеков, 30 лет («Нижний Новгород»)

Защитник известен прежде всего по матчам за родной «Анжи». Али помог махачкалинцам выйти в РПЛ, остался в клубе даже тогда, когда от него отказался Сулейман Керимов, и снова вместе с «Анжи» поднялся в элиту российского футбола. Всего за махачкалинский клуб он провёл 192 матча. Летом 2018 года Гаджибекова подписали «Крылья». Сначала самарцы отправили защитника в аренду в «Енисей», а затем в «Нижний Новгород», за который Али сейчас регулярно выступает.

Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено Сергей Юран ведёт «Химки» к еврокубкам.

Владимир Дядюн, 31 год («Химки»)

Владимир Дядюн никогда не блистал высокой результативностью, поэтому после ухода из «Рубина» ни в одном из клубов РПЛ он надолго не задерживался. В «Динамо» нападающий провёл сезон, в «Рубине» после возвращения три сезона и в «Ростове» — один сезон. В июле 2018 года ростовчане отдали Дядюна «Балтике», но и в калининградском клубе форвард много не забивал – 5 мячей за 28 матчей. Сейчас Владимир выступает за «Химки». До зимнего перерыва он отличился в ФНЛ четыре раза.

Виталий Денисов, 33 года («Ротор»)

Фото: rotor-vlg.com

Денисов запомнился в РПЛ в основном по выступлениям за «Локомотив». За «железнодорожников» защитник исправно бороздил бровку в течение пяти лет. Затем, проведя год в аренде в «Крыльях», он отправился в «Рубин». В казанском клубе Виталий редко попадал в стартовый состав, поэтому в минувшее трансферное окно он решил перейти в «Ротор». Первый матч в составе нового клуба защитник проведёт 9 марта. Волгоградцам дома предстоит встреча с «Нефтехимиком».

Александр Рязанцев, 33 года («Торпедо»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Легенда «Рубина» и автор знаменитого «скримера» в игре с «Барселоной» с 2018 года гоняет мяч в ФНЛ. Прошлый сезон Рязанцев провёл в «Химках», а перед стартом нынешнего перебрался в команду Игнашевича. В «Торпедо» Александр сразу стал игроком стартового состава и получил капитанскую повязку. За полгода в московском клубе хавбек уже обновил свой рекорд результативности, забив три мяча и отметившись 8 голевыми передачами.

Роман Шишкин, 33 года («Спартак-2»)

Шишкин перебрался в ФНЛ чуть позже, чем Рязанцев. Прошлым летом на правах свободного агента он стал игроком «Торпедо», а минувшей зимой Роман вернулся в родной «Спартак». Теперь защитнику предстоит спасать вторую команду красно-белых от вылета из ФНЛ. Сейчас «Спартак-2» занимает 16-ю строчку с 25 очками, поэтому московскому клубу Шишкин нужен как никогда.

Дмитрий Хомич, 35 лет («Химки»)

За свою длительную карьеру голкипер успел поиграть в РПЛ в «Алании», «Спартаке», нальчикском «Спартаке» и «Амкаре». Всего в чемпионате России он провёл 113 матчей, отстояв 28 игр на ноль. Сразу после расформирования «Амкара» Хомич перешёл в «Химки», за которые выступает до сих пор. Сейчас в команде Сергея Юрана Дмитрий – даже не второй, а третий голкипер. За «Химки» в этом сезоне он сыграл всего в двух матчах в ФНЛ и в трёх – в Кубке России. Вероятно, соответствовать прежнему уровню Хомичу уже мешает возраст.

Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.

Игорь Лебеденко, 36 лет («Торпедо»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, Лебеденко до сих пор играет на профессиональном уровне и, похоже, о завершении карьеры не задумывается. В 2018 году Игорь стал игроком «Факела», за который провёл полтора сезона, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. Успехи нападающего не оставили равнодушным Сергея Игнашевича – летом 2019 года тренер «Торпедо» пригласил Лебеденко в московский клуб, даже несмотря на недовольство болельщиков. Фанаты «автозаводцев» до сих пор не могут простить воспитаннику «Торпедо» переход в «Локо», поэтому нередко в адрес Лебеденко с трибун звучат оскорбления. Тем не менее столь негативный фон вовсе не мешает Игорю оставаться результативным – в этом сезоне он записал на свой счёт 6 мячей и 2 голевых паса.

Илья Абаев, 38 лет («Чертаново»)

Фото: chertanovo-football.ru

Прошлым летом с Абаевым распрощался «Ростов», чем с удовольствием воспользовалось «Чертаново». Как признавался главный тренер московского клуба Игорь Осинькин, молодой команде нужен был опытный футболист, чтобы «заматереть». Подписав контракт с «Чертаново» в возрасте 37 лет, Абаев стал самым возрастным игроком в истории клуба. Тем не менее его обязанности не ограничились передачей опыта молодым футболистам и ролью «дядьки». В ФНЛ он сыграл уже в 17 встречах и отметился 9 «сухарями».