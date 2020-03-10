Кокорин рассказал о потасовке в ресторане после выхода из тюрьмы

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об инциденте, произошедшем с ним после выхода из тюрьмы.
«Недавно я решился выйти в ресторан. Подошёл взрослый нерусский парень, говорит: «Я тоже сидел». Попросил сфоткаться с его сестрой, а мы как раз с ребятами поднимались наверх. Сказал, что разместимся и подойду. Через две минуты он снова подошёл: «Ну что? Давай быстрее». Мне жена говорит: «Пьяный, оставь его, сейчас забудет». Я тоже на это надеялся.
Потом этот мужчина подходит третий раз: «Я тебе непонятно сказал? Подойди к столу». Я уже не выдержал и ответил: «Слышь, дружище, иди своей дорогой. Если я спокойно реагирую, это не значит, что такое будет продолжаться. Ты пьяный, не буду я подходить. Я сижу со своей компанией. Иди к жене». Произошла небольшая потасовка, охранники сразу подошли, попросили выйти этого мужчину. На этом всё закончилось», — рассказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 10 марта 2020
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