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5 лучших голов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 29-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который точно пробил в угол ворот в матче с «Борнмутом» (2:1).

Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю нанёс отличный удар с линии штрафной в матче с «Уотфордом» (1:0).

Нападающий «Челси» Мэйсон Маунт ювелирно пробил в нижний угол во встрече с «Эвертоном» (4:0).

Полузащитник «Челси» Виллиан нанёс шикарный дальний удар в матче с «Эвертоном» (4:0).

Замыкает список гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая, который наказал за ошибку Эдерсона в игре с «Манчестер Сити» (2:0).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

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