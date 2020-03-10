5 лучших голов 29-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 голов 29-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который точно пробил в угол ворот в матче с «Борнмутом» (2:1).
Нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю нанёс отличный удар с линии штрафной в матче с «Уотфордом» (1:0).
Нападающий «Челси» Мэйсон Маунт ювелирно пробил в нижний угол во встрече с «Эвертоном» (4:0).
Полузащитник «Челси» Виллиан нанёс шикарный дальний удар в матче с «Эвертоном» (4:0).
Замыкает список гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая, который наказал за ошибку Эдерсона в игре с «Манчестер Сити» (2:0).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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