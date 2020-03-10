И. о. главы селекционного отдела ЦСКА будет Мовсесьян

Как стало известно «Чемпионату», и. о. главы селекционного отдела московского ЦСКА будет Андрей Мовсесьян. Ранее стало известно, что Максим Дюков покинет пост руководителя селекционного отдела «армейцев».



Дюков возглавляет селекционный отдел «армейцев» с 2017 года. В клуб он пришёл в 2011 году и получил должность менеджера селекционного отдела. Мовсесьян ранее играл в составе ЦСКА, а на данный момент работает в селекционном отделе московского клуба.



ЦСКА, набрав в 21 туре 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (47). Следующий матч московский клуб проведёт 15 марта с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА