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Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» нужно было дать пенальти за игру рукой Айртона

Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» нужно было дать пенальти за игру рукой Айртона
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что в ворота московского «Спартака» нужно было дать пенальти за игру рукой защитника Айртона Лукаса в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1)

«В ворота «Спартака» нужно было назначить пенальти за игру рукой Айртона на 76-й минуте. Рука у него отставлена в сторону. Это нарушение правил по неосторожности, но это пенальти. Что касается жёлтых карточек Зобнину, то обе показаны по делу», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

«Спартак», набрав 25 очков, занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны переходных матчей московский клуб отделяет три очка. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 14 марта.

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