Ограничение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля коснётся пяти матчей РПЛ

Сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете в городе всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.



Таким образом, ограничения коснутся пяти матчей Российской Премьер-Лиги: ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Динамо» — ЦСКА (5 апреля) и «Спартак» — «Уфа» (5 апреля).

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из числа заражённых выздоровели более 60 тысяч человек. Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, был перенесён на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.