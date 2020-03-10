«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и вышел на 4-е место в Примере
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эйбар» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом, ассистировали ему судьи на линиях Хоан Мендес Матео и Абрахам Альварес Кантон.
Счёт был открыт на 16-й минуте, автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте преимущество гостей увеличил Виллиан Жозе, которому ассистировал Кристиан Португес. В концовке встречи хозяева сократили разрыв в счёте, голом с пенальти отметился Шарлес.
«Реал Сосьедад», набрав 46 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (27) — на 16-м месте.
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