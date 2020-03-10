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«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и вышел на 4-е место в Примере

«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и вышел на 4-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эйбар» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом, ассистировали ему судьи на линиях Хоан Мендес Матео и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт на 16-й минуте, автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте преимущество гостей увеличил Виллиан Жозе, которому ассистировал Кристиан Португес. В концовке встречи хозяева сократили разрыв в счёте, голом с пенальти отметился Шарлес.

«Реал Сосьедад», набрав 46 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (27) — на 16-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
10 марта 2020, вторник. 22:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 16' (пен)   0:2 Жозе – 75'   1:2 Шарлес – 90' (пен)
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