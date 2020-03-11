Иличич: успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (4:3). В этой встрече Иличич оформил покер.

«Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист. Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня», — приводит слова Иличича официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1. «Аталанта» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Валенсия» завершила участие в турнире.