Иличич: успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела
Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» (4:3). В этой встрече Иличич оформил покер.
«Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист. Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня», — приводит слова Иличича официальный сайт УЕФА.
В первом матче «Аталанта» также была сильнее «Валенсии», разгромив испанцев со счётом 4:1. «Аталанта» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Валенсия» завершила участие в турнире.
Иличич стал первым игроком, оформившим покер в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов
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