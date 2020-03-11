УЕФА просит страны-хозяйки обеспечить проведение ЧЕ-2020, несмотря на вспышку коронавируса

УЕФА просит правительства стран континента обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу через три месяца, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает AP News.

Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), УЕФА считает, что города могут принимать игры Евро-2020, если у них есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время они предоставляют необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.

УЕФА в случае необходимости готов исключить города, где наиболее распространён вирус, чтобы гарантировать, что турнир с 24 командами может состояться. Для этого уникального общеевропейского турнира будут задействованы 12 стадионов в 12 странах, тем самым предоставляя гибкость организации, чтобы дать городу какому-либо другому провести дополнительные игры, если другой не сможет сделать это из-за эпидемии коронавируса.

По информации источника, сообщения о том, что европейские футбольные федерации просили УЕФА перенести турнир из 24 команд на следующий год, абсолютно не соответствуют действительности.